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21:18, 22 мая 2024Путешествия

Действия патруля на российском курорте возмутили россиян и попали на видео

«Подъем»: патруль проехал по пляжу в Анапе и вызвал возмущение туристов

Пляжный патруль на большой скорости проехал по берегу моря в Анапе и попал на видео. Действия правоохранителей на квадроцикле возмутили отдыхавших туристов, сообщает издание «Подъем».

На записи видно, как сотрудники патруля промчались по пляжу, оставляя за собой след поднявшегося песка. По словам очевидцев, они «пролетели» мимо детей. В пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю заявили, что жалоб к ним не поступало, а правоохранители не нарушали закон.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, что летом 2024 года отечественные туристы массово устремились в Турцию. Они стали в два раза чаще бронировать туры в курортную страну.

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      Марк Успенский
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