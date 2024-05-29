Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 29 мая 2024Россия

Володин захотел задать Мишустину вопрос о скандале с досмотром школьниц

ТАСС: Володин задаст Мишустину вопрос о скандале с досмотром школьниц в Воронеже
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин задаст премьер-министру России Михаилу Мишустину вопрос о скандале с досмотром школьниц в Воронеже, во время которого пришедших сдавать ЕГЭ подростков обязали раздеться до нижнего белья. Об этом со ссылкой на источник в Госдуме сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, встреча пройдет сегодня, 29 мая.

Кроме вопросов, связанных со скандалом в Воронеже, Володин поднимет тему стоимости авиабилетов в России.

О скандале с досмотром воронежских выпускниц перед госэкзаменом стало известно 28 мая. По словам матери одной из учениц, организаторы ЕГЭ требовали от подростков снять белье, так как рамки металлоискателя реагировали на косточки в бюстгальтерах и цепочки на трусах. Также выпускников просили снять пирсинг, а детям с брекетами пришлось ждать около часа, чтобы попасть на экзамен.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы СВО началась при его президентстве. И пригрозил Китаю из-за Тайваня

      Владелец AliExpress ужесточил условия для российских клиентов. Как это отразится на покупателях?

      Обнаружен новый тип вулканического извержения

      Актер из «Приключений Электроника» объяснил непопулярность Хаматовой за рубежом

      Дрон ВСУ атаковал автомобиль в российском регионе

      «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы

      Более половины пунктов повестки совещания с участием Путина оказались секретными

      Российский школьник выстрелил в пятилетнего брата из винтовки дедушки

      Суд Евросоюза отклонил иск «Белавиа» о снятии санкций

      Стало известно о массированных ударах по ВСУ на запорожском участке фронта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше