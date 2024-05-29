Володин захотел задать Мишустину вопрос о скандале с досмотром школьниц

ТАСС: Володин задаст Мишустину вопрос о скандале с досмотром школьниц в Воронеже

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин задаст премьер-министру России Михаилу Мишустину вопрос о скандале с досмотром школьниц в Воронеже, во время которого пришедших сдавать ЕГЭ подростков обязали раздеться до нижнего белья. Об этом со ссылкой на источник в Госдуме сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, встреча пройдет сегодня, 29 мая.

Кроме вопросов, связанных со скандалом в Воронеже, Володин поднимет тему стоимости авиабилетов в России.

О скандале с досмотром воронежских выпускниц перед госэкзаменом стало известно 28 мая. По словам матери одной из учениц, организаторы ЕГЭ требовали от подростков снять белье, так как рамки металлоискателя реагировали на косточки в бюстгальтерах и цепочки на трусах. Также выпускников просили снять пирсинг, а детям с брекетами пришлось ждать около часа, чтобы попасть на экзамен.