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13:13, 29 мая 2024Бывший СССР

ВСУ оставили тела своих бойцов в полях при отступлении из Работино

Рогов: отступая из Работино, бойцы ВСУ оставили тела своих сослуживцев в полях

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Отступая из села Работино в Запорожской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили тела своих бойцов в полях. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, отступающие украинские военные бросили тела сослуживцев в самом селе и на окружающих его полях, оставив их на съедение грызунов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об обнаружении множества тел бойцов ВСУ в подвалах в селе Крынки. По словам главы региона, найденные тела в основном принадлежат украинским морским пехотинцам.

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      Алевтина Запольская
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