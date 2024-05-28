Опубликовано видео из подвалов в Крынках в Херсонской области. Помещение завалено телами бойцов ВСУ

Найденные в подвалах в Крынках тела украинских солдат попали на видео

Опубликовано видео из подвалов в Крынках Херсонской области. Помещение завалено телами бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об обнаружении множества тел солдат ВСУ в Крынках ранее сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По словам политика, тела в основном принадлежат морским пехотинцам.

На видео попало полуразрушенное подвальное помещение

Пресс-служба Сальдо уточнила, что видео было снято 24 мая. На опубликованных кадрах видно полуразрушенное подвальное помещение, пол которого завален телами мужчин в форме с опознавательными знаками украинских военных.

20 февраля бывший министр обороны Сергей Шойгу отчитывался, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Крынки. По его словам, поселок, ставший плацдармом украинских войск на левом берегу Днепра, был полностью зачищен. Тогда же Шойгу подчеркивал, что в подвалах в Крынках могут оставаться украинские военнослужащие.

Сальдо рассказал о «страшных находках» в Крынках

Ранее Сальдо заявил, что в селе Крынки продолжают обследовать дома и обнаруживать страшные находки на местах, где ранее дислоцировались подразделения ВСУ.

Фото: Thomas Peter / Reuters

«Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых морских пехотинцев. Только в таком виде они присутствуют в Крынках», — рассказывал губернатор.

По его словам, после того как российские десантники полностью взяли под контроль Крынки, пропаганда Киева попыталась «выдать зраду за перемогу». По ее версии, морские пехотинцы ВСУ «передислоцировались на более удобные позиции» в смежный с Крынками населенный пункт, а в качестве «доказательства» были продемонстрированы соответствующие кадры с флагом. Тем не менее, по словам губернатора, украинская армия не прекращает попыток высадиться на левый берег Днепра.