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11:51, 28 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о найденных в подвалах Крынок телах украинских военных

Сальдо: в подвалах села Крынки находят тела украинских военных

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В подвалах села Крынки Херсонской области находят тела украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, российские военные при обследовании разрушенных домов находят подвалы, «заваленные телами так называемых морских пехотинцев». Сальдо также утверждает, что Крынки зачищены от украинских военных.

Ранее Сальдо сообщал, что украинская армия не прекращает попытки высадиться на левый берег Днепра. Российские войска топят большую часть лодок противника, а с теми, кто сумел доплыть, разбираются на берегу, отмечал он.

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