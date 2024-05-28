Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:37, 28 мая 2024Бывший СССР

«Страшные находки». Глава Херсонской области рассказал, что обнаружили в разрушенных домах Крынок российские военные

Губернатор Сальдо: военные РФ обнаруживают в Крынках заваленные телами подвалы

Фото: Dmytro Smoliyenko / Globallookpress.com

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в селе Крынки на левом берегу Днепра продолжают обследовать дома и обнаруживать страшные находки на местах, где ранее дислоцировались подразделения Вооруженных сил Украины.

Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых «морских пехотинцев». Только в таком виде они присутствуют в Крынках

Владимир Сальдо губернатор Херсонской области
Материалы по теме:
Российские войска начали наступление на Харьков. Зеленский заявил, что Украина ждала этого
Российские войска начали наступление на Харьков.Зеленский заявил, что Украина ждала этого
10 мая 2024
«Многие начали ненавидеть русских» Как на западе и востоке Украины относятся к боевым действиям и ко всему русскому?
«Многие начали ненавидеть русских»Как на западе и востоке Украины относятся к боевым действиям и ко всему русскому?
21 апреля 2024

Сальдо объяснил появление украинского флага в Казачьих Лагерях

Сальдо прокомментировал появление видеозаписи с украинским флагом на водонапорной башне при въезде в Казачьи Лагеря.

По его словам, после того, как российские десантники полностью взяли под контроль Крынки, пропаганда Киева попыталась «выдать зраду за перемогу». По ее версии, морские пехотинцы ВСУ «передислоцировались на более удобные позиции» в смежный с Крынками населенный пункт, а в качестве доказательства продемонстрировало соответствующие кадры с флагом.

На самом деле «прапор» с магнитом был сброшен на башню с управляемого с правого берега Днепра квадрокоптера. А на левобережье остается лишь небольшое количество замученных и голодных украинских солдат, прячущихся в зеленке

Владимир Сальдо губернатор Херсонской области
Материалы по теме:
«Штурм превращается в мясорубку» Как российские спецназовцы воюют под Соледаром и устраивают диверсии в глубоком тылу ВСУ
«Штурм превращается в мясорубку»Как российские спецназовцы воюют под Соледаром и устраивают диверсии в глубоком тылу ВСУ
2 апреля 2024
«Это просто жесть» На Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Почему он вызвал панику и протесты?
«Это просто жесть»На Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Почему он вызвал панику и протесты?
19 мая 2024

Что известно о ситуации в Крынках?

23 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что село Крынки на левом берегу Днепра было зачищено от разрозненных групп ВСУ, боестолкновения перекинулись на островную зону.

По его словам, украинская армия не прекращает попыток высадиться на левый берег Днепра. При этом, как утверждает Сальдо, российские войска топят большую часть лодок противника уже на подходе, а с теми, кто смог доплыть, разбираются на суше.

В апреле украинские суды вынесли несколько приговоров военнослужащим ВСУ за неповиновение командованию по участию в операции в Крынках Херсонской области.

Так, одного из солдат осудили на пять лет за отказ форсировать Днепр для закрепления в селе.

Командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град рассказывал, что украинские военнослужащие боятся отправки в Донбасс. По его словам, они также с большой тревогой относятся к возможности быть отправленными под Крынки и под Антоновский мост.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Страшные находки». Глава Херсонской области рассказал, что обнаружили в разрушенных домах Крынок российские военные

      В Германии отказались возвращать воинский призыв

      В Японии подтвердили неудачную попытку запуска спутника-шпиона Северной Кореей

      США обвинили в подрыве международного порядка

      В Госдуме заявили о нежелании украинских пленных попасть в обменные списки

      «Прогресс МС-27» доставит на МКС футболку

      В ФСБ заявили о росте активности спецслужб Украины на российской границе

      В России отреагировали на слова Байдена о «победе» США над фашизмом

      Николь Шерзингер в откровенном купальнике станцевала вместе с женихом

      Популярная порномодель рассказала о самом странном запросе от подписчика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше