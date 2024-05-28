Губернатор Сальдо: военные РФ обнаруживают в Крынках заваленные телами подвалы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в селе Крынки на левом берегу Днепра продолжают обследовать дома и обнаруживать страшные находки на местах, где ранее дислоцировались подразделения Вооруженных сил Украины.

Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых «морских пехотинцев». Только в таком виде они присутствуют в Крынках Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

Сальдо объяснил появление украинского флага в Казачьих Лагерях

Сальдо прокомментировал появление видеозаписи с украинским флагом на водонапорной башне при въезде в Казачьи Лагеря.

По его словам, после того, как российские десантники полностью взяли под контроль Крынки, пропаганда Киева попыталась «выдать зраду за перемогу». По ее версии, морские пехотинцы ВСУ «передислоцировались на более удобные позиции» в смежный с Крынками населенный пункт, а в качестве доказательства продемонстрировало соответствующие кадры с флагом.

На самом деле «прапор» с магнитом был сброшен на башню с управляемого с правого берега Днепра квадрокоптера. А на левобережье остается лишь небольшое количество замученных и голодных украинских солдат, прячущихся в зеленке Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

Что известно о ситуации в Крынках?

23 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что село Крынки на левом берегу Днепра было зачищено от разрозненных групп ВСУ, боестолкновения перекинулись на островную зону.

По его словам, украинская армия не прекращает попыток высадиться на левый берег Днепра. При этом, как утверждает Сальдо, российские войска топят большую часть лодок противника уже на подходе, а с теми, кто смог доплыть, разбираются на суше.

В апреле украинские суды вынесли несколько приговоров военнослужащим ВСУ за неповиновение командованию по участию в операции в Крынках Херсонской области.

Так, одного из солдат осудили на пять лет за отказ форсировать Днепр для закрепления в селе.

Командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град рассказывал, что украинские военнослужащие боятся отправки в Донбасс. По его словам, они также с большой тревогой относятся к возможности быть отправленными под Крынки и под Антоновский мост.

