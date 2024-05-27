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23:30, 27 мая 2024Бывший СССР

В Херсонской области обнаружили подвалы с телами военных ВСУ

Сальдо: в селе Крынки Херсонской области нашли подвалы с телами военных ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в селе Крынки на левом берегу Днепра продолжают обнаруживать страшные находки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сальдо сообщил, что военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки. В частности, они нашли подвалы, заваленные телами военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) — «так называемых "морских пехотинцев"».

Глава региона добавил, что Крынки зачищены от украинских военных.

Ранее Сальдо рассказал, что ВСУ второй раз атаковали пенсионный фонд в поселке Нижние Серогозы Херсонской области. До этого губернатор сообщил, что украинская ракета попала в здание утром.

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      Марина Совина
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