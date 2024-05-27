Сальдо: ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда в Херсонской области

Ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в здание пенсионного фонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, населенный пункт оказался под обстрелом ВСУ. «Одна из ракет попала в здание Социального фонда», — говорится в публикации. Согласно предварительным данным, пять человек были ранены, добавил губернатор области.

Сальдо уточнил, что напротив фонда расположена школа, в которой сегодня проходила сдача экзаменов. Он обратил внимание на то, что это никак не смутило украинских бойцов.

Утром 27 мая сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов. Как уточнялось, войска Украины обстреляли тремя снарядами калибра 155 миллиметров Петровский район города после 00:00. Помимо этого, ВСУ атаковали Горловку двумя кассетными снарядами в 08:00.