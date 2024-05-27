ВСУ атаковали Донецк и Горловку несколькими снарядами

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку семь снарядов. Об этом сообщается в Telegram представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что ВСУ обстреляли тремя снарядами калибра 155 миллиметров Петровский район города после 00:00. Кроме того, украинские войска атаковали Горловку двумя кассетными снарядами в 08:00. Отмечается, что через 35 минут ВСУ выпустили два снаряда по Петровскому району Донецка.

Ранее обстрелу подвергся частный сектор Петровского района города. Отмечается, что в момент атаки в доме находилась пожилая женщина, она не получила ранений. Ее сосед рассказал, что сначала был слышен тихий свист, после чего «долбануло». По его словам, все было в тумане и пыли.