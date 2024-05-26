Ракета ВСУ попала в жилой дом в Донецке

При утреннем обстреле Донецка со стороны ВСУ в жилой дом попала ракета

Украинская ракета попала в жилой дом в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, обстрелу подвергся частный сектор Петровского района города. Отмечается, что в момент атаки в доме находилась пожилая женщина, она не пострадала. Ее сосед рассказал, что сначала был слышен тихий свист, после чего «долбануло». По его словам, все было в тумане и пыли.

В представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска использовали реактивные снаряды калибра 122 миллиметра.

В ночь на 26 мая украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате атаки никто не пострадал, но загорелась хозпостройка и четыре машины.