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01:46, 26 мая 2024Россия

ВСУ обстреляли российский город из РСЗО

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО, пострадавших нет
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Jilbert Ebrahimi / Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что украинские войска дважды атаковали населенный пункт. В результате обстрела никто не пострадал, добавил Гладков. «В городе выбиты окна в 26 квартирах четырех многоквартирных домов, повреждены 3 частных жилых дома», — говорится в публикации.

Губернатор заявил, что при нападении загорелась хозпостройка и четыре машины. Очаги возгорания были ликвидированы. «Еще семь машин посечены осколками», — указал Гладков.

Ранее молодожены Алексей и Дарья, которые отмечали свадьбу в одном из ресторанов Белгорода, рассказали, что им пришлось прервать торжество и спрятаться в укрытии из-за обстрела ВСУ.

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      Маргарита Пименова
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