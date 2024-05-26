Российским молодоженам пришлось прервать торжество из-за обстрела ВСУ

Молодожены Алексей и Дарья сообщили, что прятались при обстреле Белгорода ВСУ

Молодожены Алексей и Дарья, которые отмечали свадьбу в одном из ресторанов Белгорода, сообщили, что им пришлось прервать торжество и спрятаться в укрытии из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

Белгородцы рассказали, что сирена застала их, когда они вышли из ресторана на крыльцо. «Услышали сирену, пошли в укрытие. Из укрытия видели, что там прилетело. Звуки были очень громкие. Страшно, конечно, было, но все живы. У нас все хорошо. Праздник нам не испортили все-таки», — заявила Дарья.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела региона ВСУ пострадали четыре человека. Он уточнил, что у двоих мужчин черепно-мозговая травма, их состояние оценивается как тяжелое. Также пострадала женщина.