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01:01, 26 мая 2024Россия

Гладков сообщил о пострадавших в результате обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле ВСУ пострадали четыре человека

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В результате обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что у двоих мужчин черепно-мозговая травма, их состояние оценивается как тяжелое. Также пострадала женщина, у нее осколочное ранение левой нижней конечности. «Еще один пострадавший с осколочным ранением лица и грудной клетки доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью.

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      Марина Совина
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