Гладков сообщил о пострадавших в результате обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле ВСУ пострадали четыре человека

В результате обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что у двоих мужчин черепно-мозговая травма, их состояние оценивается как тяжелое. Также пострадала женщина, у нее осколочное ранение левой нижней конечности. «Еще один пострадавший с осколочным ранением лица и грудной клетки доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью.