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22:20, 25 мая 2024Россия

В Белгороде прозвучала серия из нескольких десятков взрывов

Не менее 20 взрывов прозвучали в Белгороде во время сигнала ракетной опасности
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Во время сигнала ракетной опасности в Белгороде прозвучали не менее 20 взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 25 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил в своем Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Он призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

Ранее глава региона сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду. Согласно предварительной информации, пострадали четыре человека. Он добавил, что в городе повреждений домовладений нет. При падении осколков загорелась сухая трава на окраине города.

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      Маргарита Пименова
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