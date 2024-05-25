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21:14, 25 мая 2024Россия

На подлете к Белгороду ПВО сбила 15 целей

Гладков: система ПВО сбила 15 целей на подлете к Белгороду

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По предварительной информации, 4 человека пострадали. Глава региона отметил, что в городе повреждений домовладений нет. В результате падения осколков загорелась сухая трава на окраине города.

Ранее в субботу система ПВО сбила украинский дрон самолетного типа в небе над Белгородской областью. По данным Минобороны, дрон засекли около 11:00 по московскому времени (совпадает с местным). Это был четвертый за 25 мая беспилотник Вооруженных сил Украины, пытавшийся ударить по Белгородской области. Первый удар был нанесен по селу Ясные Зори, еще два дрона ударили по Шебекино, третий дрон попал в движущийся автомобиль у села Красное.

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      Марина Совина
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