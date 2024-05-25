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23:24, 25 мая 2024Россия

Украина выпустила 29 снарядов Vampire по российскому региону

МО: ПВО сбила ракету «Нептун» и 29 снарядов Vampire над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве уточнили, что Украина выпустила снаряды и ракеты около 22:30 по московскому времени.

Вечером 25 мая не менее 20 взрывов прозвучали в Белгороде. В городе и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.

17 мая ПВО уничтожила 14 реактивных снарядов Vampire в Белгородской области.

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      Марина Совина
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