Над Белгородской областью уничтожили 14 снарядов

Минобороны: ПВО уничтожила 14 реактивных снарядов Vampire в Белгородской области

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 14 реактивных снарядов Vampire над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Попытка атаки со стороны Украины с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) была пресечена в пятницу, 17 мая, около 20:05.

Ранее один человек погиб, еще один был ранен во время атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины на село Новая Наумовка в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.