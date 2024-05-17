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22:01, 17 мая 2024Россия

Над Белгородской областью уничтожили 14 снарядов

Минобороны: ПВО уничтожила 14 реактивных снарядов Vampire в Белгородской области

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 14 реактивных снарядов Vampire над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Попытка атаки со стороны Украины с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) была пресечена в пятницу, 17 мая, около 20:05.

Ранее один человек погиб, еще один был ранен во время атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины на село Новая Наумовка в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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      Марина Совина
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