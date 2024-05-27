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14:27, 27 мая 2024Бывший СССР

ВСУ второй раз атаковали пенсионный фонд в Херсонской области

ВСУ снова атаковали пенсионный фонд в Нижних Серогозах в Херсонской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли второй ракетный удар по зданию пенсионного фонда в поселке Нижние Серогозы в Херсонской области, одна женщина скончалась от сердечного приступа. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Других пострадавших или погибших нет.

Ранее Сальдо сообщил, что ракета ВСУ утром 27 мая попала в здание пенсионного фонда Нижних Серогоз. По предварительным данным, удар наносился ракетой HIMARS, пострадало пять человек.

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      Илья Таксюр
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