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12:29, 24 апреля 2024Бывший СССР

На Украине вынесли приговоры военным за неповиновение в Крынках

Украинские суды вынесли несколько приговоров военным за неповиновение в Крынках

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Суды вынесли несколько приговоров военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неповиновение командованию по участию в операции в Крынках Херсонской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На пять лет лишения свободы осужден морпех из Волновахи, которому при обороне южной границы Крынок был дан приказ наступать и овладеть участком земли. Военный отказался, «выражая открытое негативное отношение к приказам». В суде он заявил, что не желает в дальнейшем проходить военную службу.

Гранатометчик из Винницкой области получил приказ осуществить замену личного состава бригады в Крынках и удерживать позиции. У военного началась паническая атака, и он публично отказался выполнить приказ. Суд приговорил его к двум годам службы в дисциплинарном батальоне.

Также на два года службы с дисциплинарном батальоне приговорен стрелок-санитар из Львовской области. Он отказался выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках, так как не имел надлежащей подготовки.

Также к службе в дисциплинарном батальоне был приговорен гранатометчиков из Винницкой области. Он отказался идти на замену личного состава в Крынках, потому как ранее чуть не утонул в Днепре.

Ранее солдаты ВСУ заявили о желании дезертировать из-за нового закона о мобилизации.

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      Илья Таксюр
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