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13:30, 28 мая 2024Бывший СССР

В Херсонской области показали видео с телами солдат ВСУ из подвалов в Крынках

Опубликовано видео из подвалов в Крынках, заваленных телами солдат ВСУ

Скопления тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), найденные в подвалах населенного пункта Крынки Херсонской области, попали на видео. Кадры могильников украинских военных показала пресс-служба главы Херсонской области Владимира Сальдо, передает РИА Новости.

На опубликованном видео видно полуразрушенное подвальное помещение, пол которого завален телами мужчин в форме с опознавательными знаками украинских военных.

Сообщается, что кадры были сняты 24 мая.

Об обнаружении множества тел солдат ВСУ в Крынках ранее сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По словам политика, тела в основном принадлежат морским пехотинцам.

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      Глеб Палехов
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