ВСУ осуществили комплексную атаку по российскому региону

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область артиллерией и дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили комплексную атаку по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Украинские войска атаковали село Грузское Борисовского района как артиллерией, так и беспилотниками, уточнил губернатор. По данным из открытых источников, указанный Гладковым населенный пункт находится примерно в четырех с половиной километрах от российско-украинской границы.

В результате атаки повреждения получили линии электро- и газоснабжения, а также здания одного из сельскохозяйственных предприятий. Также в результате сброса боеприпаса загорелся автомобиль. К ликвидации последствий приступят после согласования с Минобороны.

Ранее 29 мая дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на одну из белгородских школ. Поскольку занятия проводятся в дистанционном формате, никто не пострадал. При этом само здание школы получило повреждения.