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17:03, 29 мая 2024Мир

ВВС Германии сопроводили самолеты США на границе с Калининградом

Bild: ВВС Германии сопроводили самолеты США и послали сигнал России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Военно-воздушные силы Германии сопроводили самолеты США при полете на границе с Калининградом, а также с Белоруссией и Украиной, чтобы послать «сигнал России». Об этом пишет газета Bild.

В частности, немецкие истребители Eurofighter сопроводили B-52 ВВС США, во время полета из Польши в Великобританию. Данный тип американских бомбардировщиков способен переносить ядерное оружие.

Как отмечают авторы материала, подобные маневры демонстрируют «безопасность союзников и партнеров, а также способствуют сдерживанию, обеспечивая большую оперативную непредсказуемость для потенциальных противников». По их мнению, данные шаги якобы демонстрируют России, «что в случае нападения Европа не останется в одиночестве».

Ранее стало известно, что в американском штате Нью-Мексико потерпел крушение военный самолет. Отмечается, что на борту воздушного судна находился только пилот, его госпитализировали с серьезными травмами. Пожар, начавшийся на месте падения самолета, был потушен. Причины произошедшего неизвестны.

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      Максим Габриелян
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