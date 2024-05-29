Известный учитель обрушился на досмотревших школьниц до трусов организаторов ЕГЭ

Учитель Ямбург: допустившим досмотр с раздеванием не место в профессии учителя

Сотрудникам воронежской школы, допустившим досмотр выпускниц с раздеванием до нижнего белья перед Единым госэкзаменом (ЕГЭ), не место в профессии учителя. Об этом «Ленте.ру» заявил известный российский учитель Евгений Ямбург.

Есть русская пословица: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». Ситуация пошлая, омерзительная, нарушающая автономность личности, попирающая достоинство девочек Евгений Ямбург

По его словам, правила проведения экзамена не предполагают раздевание до трусов. «Я человек жесткий, могу сказать, что если там не усмотрели нарушение, то, значит, этому человеку нужно самому раздеться публично, чтобы на себе испытать, что испытали эти девчонки. Вон из профессии тех, кто попирает честь, достоинство и психику детей», — обрушился с критикой на досмотревших школьниц до трусов организаторов ЕГЭ Ямбург.

Он добавил, что родителям пострадавших выпускниц нужно писать заявления в прокуратуру, уполномоченному по правам ребенка и «наказывать всех, кто совершил это злодеяние против девочек», ведь психике девушек нанесен непоправимый ущерб.

О скандале с досмотром воронежских выпускниц перед госэкзаменом стало известно 28 мая. По словам матери одной из учениц, организаторы ЕГЭ требовали от подростков снять белье, так как рамки металлоискателя реагировали на косточки в бюстгальтере и цепочки на трусах. Также выпускников просили снять пирсинг, а детям с брекетами пришлось ждать около часа, чтобы попасть на экзамен.