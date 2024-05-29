Зеленский заявил о поддержке «формулы мира» генсеком ООН

Зеленский обсудил с генсеком ООН Гутерришем участие в саммите по «формуле мира»

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за поддержку саммита по своей «формуле мира». Сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского президента.

В ходе телефонного разговора Зеленский и Гутерриш обсудили решение ООН принять участие в саммите по «формуле мира» в Швейцарии. По мнению украинского лидера, все пункты его инициативы основаны на положениях устава и резолюциях организации.

«Именно поэтому участие ООН важно для глобальных усилий», — заявил украинский президент. Он также добавил, что поблагодарил Гутерриша за поддержку.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил об участии организации в мирной конференции по Украине. Он добавил, что об уровне представленности организации будет сообщено позже.