В США онкобольной мужчина исполнил последнее желание и провел дочь к алтарю

В Калифорнии, США, женщина исполнила последнее желание онкобольного отца — организовала свадьбу раньше, чтобы он смог провести ее к алтарю. Об этом сообщает NBC4 Los Angeles.

Бритни Арсео планировала провести свадьбу 28 июня. Однако состояние ее отца Абрахама Арсео, больного раком поджелудочной железы четвертой степени, резко начало ухудшаться. Семья боялась, что 50-летний мужчина не доживет до бракосочетания дочери.

Жених девушки Алан Трэн рассказал, что задолго до свадьбы пара пообещала заботиться о родителях друг друга, поэтому он без всяких споров согласился перенести церемонию. Ее организовали в часовне калифорнийской больницы Святого Иосифа, где лежал Арсео.

На бракосочетании присутствовали семья и друзья Арсео, а также больничный персонал. Идя к алтарю, Бритни держала отца, сидевшего на инвалидной коляске, за руку. Трэн пообещал отцу невесты защищать ее.

Мать Бритни отметила, что девушка всегда была папиной дочкой. Во время церемонии он сказал дочери: «Если со мной что-то случится, я просто хочу, чтобы ты была счастлива».

Как пишет ABC7, Бритни отметила, что ее отец всегда был борцом. «Он, правда, мне как лучший друг, человек, на которого я равняюсь», — сказала она. Девушка не перестает надеяться на то, что отец сможет приехать на торжество в конце июня.

Ранее сообщалось, что 100-летний жених и 102-летняя невеста сыграли свадьбу в США. Встретившись в доме престарелых девять лет назад, овдовевшие мужчина и женщина поняли, что готовы к новой любви.