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03:31, 29 мая 2024Из жизни

Женщина посмеялась над партнером во время секса и жестоко за это поплатилась

Фото: Feeling lucky / Shutterstock / Fotodom

В немецком городе Франкфурт судят молодого человека, который расправился с девушкой, посмеявшейся над его неудачей в постели. Об этом пишет издание Daily Mail.

28-летняя Бланка С. познакомилась с 17-летним Мохамедом Али С. в баре. Вместе они выпили несколько алкогольных напитков и приняли наркотики. Затем пара отправилась на квартиру к женщине. Они собирались заняться сексом, но ничего не вышло из-за отсутствия эрекции у молодого человека.

Бланка стала насмехаться над партнером и жестоко за это поплатилась. Он разозлился и в ответ начал ее бить и душить. Часть истязаний была снята им на видео.

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Ночью сосед девушки вызвал полицию. Через несколько часов Мохамеда арестовали в доме его родителей.

Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, поскольку обвиняемый является несовершеннолетним. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Индии муж серпом вскрыл живот беременной жене после ссоры из-за пола ребенка. Женщину спасли, однако ребенок не уцелел.

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      Юлия Юткина
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