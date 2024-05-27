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02:01, 27 мая 2024Из жизни

Мужчина серпом вскрыл живот беременной жене после ссоры из-за пола ребенка

В Индии муж серпом вскрыл живот беременной жене после ссоры из-за пола ребенка

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Индии приговорили к пожизненному заключению мужчину, который напал на жену и вскрыл ей серпом живот во время скандала о поле будущего ребенка. Об этом сообщает News9Live.

У Панна Лала и Аниты из города Бадаюн, штат Уттар-Прадеш, за 22 года супружеской жизни родилось пять дочерей. Мужчина хотел сына и винил жену в том, что она до сих пор не родила мальчика. Это приводило к постоянным ссорам. В 2020 году Анита снова забеременела. Муж был уверен, что она опять родит девочку. Он угрожал ее семье, что разведется и женится на другой, если на свет не появится мальчик. В сентябре того же года произошел очередной скандал. На этот раз Лал не ограничился угрозами. Он схватил Аниту и рассек ей живот серпом, «чтобы убедиться, что она беременна мальчиком».

Несмотря на тяжелые повреждения желудка, кишечника и детородных органов, женщина сумела выскочить из дома, где ее увидел брат, который работал в магазине по соседству. Заметив родственника жены, Лал сразу же убежал. Брат доставил Аниту в больницу. Врачам удалось ее спасти, однако ребенок не уцелел. Оказалось, что женщина была беременна именно мальчиком.

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Лала вскоре задержали. В суде мужчина заявил, что Анита «поранилась сама», а на него написала ложный донос, потому что у него был имущественный спор с ее братьями. Суд отклонил эти заявления и приговорил Лала к пожизненному сроку.

Многие индийцы исповедуют так называемое «предпочтение сыновей». Считается, что это явление появилось под влиянием эпоса «Махабхарата», где Гандхари, дочь царя Субалы, была благословлена стать матерью ста сыновей и одной дочери. Из-за этого семьи часто отрицательно относятся к появлению на свет девочек. В 1994 году правительство запретило использовать УЗИ для определения пола будущего ребенка, так как многие семьи прерывали беременность, когда оказывалось, что на свет появится девочка.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина из штата Карнатака расправился с 16-летней невестой, когда ему запретили на ней жениться. Церемонию венчания прервали представители властей и комиссии по защите прав детей, которые узнали, что невесте нет 18 лет.

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      Никита Савин
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