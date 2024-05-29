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09:04, 29 мая 2024Путешествия

Житель Узбекистана описал пенсионеров в России словами «мне их жалко»

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Путешественница поговорила с жителем Узбекистана и узнала о его отношении к российским пенсионерам. Своим опытом она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Мужчина из Бухары рассказал туристке, что ездил в Россию на заработки и обратил внимание на одиноких пожилых людей. Его удивило, что они часто остаются без помощи детей и других родственников.

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«Вот у ваших пенсионеров пенсия намного больше, чем в Узбекистане, но я совершенно им не завидую. Мне даже жалко пожилых. Ведь о них дети почти не заботятся», — такими словами описал он свои впечатления.

Ранее другая тревел-блогерша побывала в Европе и описала ее фразой «хочу старость как у них». Она восхитилась привычкой европейцев не рассчитывать на пенсию, а копить и инвестировать.

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      Мария Борисова
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