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05:30, 27 мая 2024Путешествия

Россиянка побывала в Европе и описала ее фразой «хочу старость как у них»

Фото: Victoria Prymak / Unsplash

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и описала ее фразой «хочу старость как у них». Своим опытом она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, первое, на что она обратила внимание, это отсутствие огородов у пенсионеров в европейских странах. «Лично мне не близка идеология моей бабушки, которая в прямом смысле "пашет" в огороде с конца весны и до самой осени, чтобы все было свое», — отметила она.

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Еще одним пунктом, отличающим российских пенсионеров от европейских, стала привычка помогать детям, даже когда самим нужна помощь. «Я уже несколько раз рассказывала, что даже моя бабушка, которая давно на пенсии, все время спрашивает, нужно ли мне помочь деньгами, хотя у нее у самой их особо нет», — объяснила блогерша, заметив, что ребенок должен зарабатывать самостоятельно.

Также туристка восхитилась привычкой европейцев не рассчитывать на пенсию, а вместо этого копить и инвестировать. «На самом деле, чем больше я общалась с иностранцами, чем больше удивлялась их финансовой грамотности и умению распределять деньги таким образом, чтобы всегда были вклады на счетах», — заключила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала непозволительные для мужчин в Узбекистане вещи. В частности, она заметила, что в этой стране не принято, чтобы мужчина общался с женщиной, у которой есть муж.

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      Марк Успенский
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