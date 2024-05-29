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15:08, 29 мая 2024Экономика

Жители российского региона пожаловались на рассыпающийся памятник героям войны

В Алексашине под Саратовом пожаловались на рушащийся памятник героям войны

Фото: Андрей Васильев / РИА Новости

Жители села Алексашино Саратовской области пожаловались на разрушающийся памятник героям Великой Отечественной войны. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание «Подъем».

Местные жители отмечают, что их коробит от свежих цветов и венков у монумента, который «сыпется на глазах». «Только нецензурная лексика напрашивается», — признались они. На снимках, сделанных ими, можно увидеть большое количество крупных трещин на скульптуре, причем в некоторых местах куски камня откололись настолько, что фигура одного из воинов вот-вот рухнет.

Глава Питерского района Дмитрий Живайкин заявил журналисту издания, что ежегодный поддерживающий ремонт памятника проводится каждый год. «В 2022 году была благоустроена территория около памятника по программе местных инициатив. Летом этого года благодаря инициативе администрации района, а также спонсорским средствам и помощи неравнодушных жителей памятник будет отреставрирован. Это даст новую жизнь мемориалу и сохранит его для будущих поколений», — сообщил он. Чиновник добавил, что временно огораживать монумент не станут, так как боятся за его сохранность. «Если дотронемся до него, он совсем рухнет», — заключил Живайкин.

Ранее в этот же день стало известно, что в столичном частном парке «Сказка» установили надгробия для непослушных детей.

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      Полина Кислицына
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