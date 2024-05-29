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19:42, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Звезда ТНТ рассказала о страхе разоблачения

Лиза Аранова

Лиза Аранова. Кадр: Елизавета Варвара Аранова / YouTube

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ольга Малащенко призналась, что боится «разоблачения» зрителями. О связанном с профессией страхе она рассказала коллеге Елизавете Варваре Арановой, видео доступно на YouTube.

По словам Малащенко, ей кажется, что она не заслужила своей популярности и успеха в карьере. «Есть страх, что тебя сейчас раскроют. Ты такая [думаешь]: "Я всех обманываю, и скоро все узнают, что я здесь незаслуженно". (...) Мне всегда кажется, что люди поймут, что я все это не заслуживаю, и перестанут ко мне приходить на концерты», — объяснила комикесса.

Она предположила, что у нее синдром самозванца. Вместе с тем звезда «Женского стендапа» добавила, что когда она вспоминает свою карьеру, то понимает, что многое сделала для того, чтобы стать известной.

Ранее о связанном с профессией страхе высказался юморист и участник шоу «Импровизаторы» Дмитрий Позов. Он признался, что боится быть забытым аудиторией.

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      Маргарита Щигарева
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