14-летняя «Юная супермодель мира» из России рассказала об отношении к русским

14-летняя «Юная супермодель мира» из России рассказала о дружбе с соперницами

14-летняя россиянка из Южно-Сахалинска София Швыгова, завоевавшая титул Miss Teen Supermodel Worldwide 2024 («Юная супермодель мира — 2024»), и рассказала об атмосфере на конкурсе. Своим опытом она поделилась с корреспондентом «Ленты.ру».

Конкурс красоты Ms. Supermodel Worldwide 2024 («Мисс супермодель мира — 2024») прошел в мае в индийском Нью-Дели. Туда приехали девушки из более чем 30 стран мира, в том числе из Бельгии, Нидерландов, Казахстана, Кореи, Шри-Ланки и Эквадора. Главной красавицей признали Марию Теа Джудинель Касункад с Филиппин, а 14-летнюю Швыгову сочли самой красивой юной участницей конкурса.

Россиянка рассказала, что завела дружбу с соперницами. После окончания конкурса девушки продолжают поддерживать связь и следят друг за другом в соцсетях. По словам Швыговой, никаких проблем из-за того, что она русская, у нее не было.

«На самом конкурсе было много участниц из разных стран. Про свой опыт могу сказать, что на всех этапах конкурса ко мне относились уважительно и никаких трений не было. Если говорить в целом об индийцах и о том, как они меня восприняли, то в Индии очень хорошо относятся к России», — рассказала девушка.

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