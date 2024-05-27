Женщиной с самым красивым лицом в Аргентине признали 60-летнюю юристку. Теперь о ней говорит весь мир

60-летняя Алехандра Родригес неожиданно проиграла конкурс «Мисс Аргентина»

В состоявшемся 25 мая финале конкурса «Мисс Аргентина — 2024» победу одержала модель и актриса Магали Бенехам Корти из провинции Кордова. Однако внимательнее всего зрители следили не за ней, а за 60-летней юристкой Алехандрой Марисой Родригес. Ее, несмотря на возраст, вполне могли признать главной красавицей страны и отправить на международный конкурс «Мисс Вселенная». «Лента.ру» рассказывает о самой возрастной королеве красоты.

Первый титул Родригес выиграла еще в младшей школе

60-летняя Родригес прославилась в апреле, когда стала королевой красоты провинции Буэнос-Айрес. До этого она жила в родном городе Ла-Плата к югу от столицы и работала юрисконсультом в больнице.

Женщина родилась в 1964 году в семье Бенджамина Родригеса, который был министром сельского хозяйства провинции Буэнос-Айрес, и Марисы Родригес.

Женщина мечтала стать королевой красоты с детства. В семь лет она участвовала в детском конкурсе города Ла-Плата и выиграла корону, а также поездку на курорт Сан-Карлос-де-Барилоче

Однако после этого она больше не участвовала в соревнованиях самых красивых. Сначала Родригес окончила факультет журналистики Национального университета Ла-Платы и много лет работала в СМИ. А в 2000 году получила диплом юриста в том же вузе и стала консультантом в системе здравоохранения Аргентины.

Выступление Алехандры Марисы Родригес на «Мисс Аргентина — 2024» Фото: Gustavo Garello / AP

Известно, что женщина была замужем, но сейчас в разводе. Детей у нее нет. Родригес обожает кошек, увлекается поэзией, а также латиноамериканской музыкой и танго.

Перед конкурсом 60-летняя красавица рассказала, как ей удается сохранять моложавую внешность

После того как Родригес объявила о своем намерении участвовать в «Мисс Буэнос-Айрес — 2024», на нее сразу же обратили внимание на родине, а после победы в апреле — по всему миру. Люди не могли поверить, что Родригес действительно 60 лет, и устраивали бурные обсуждения по этому поводу в сети.

Женщина сказала, что решила принять этот вызов, чтобы расширить представление людей о понятии красоты.

Я очень рада представить этот новый вектор на конкурсах. Мы переходим к новому этапу, на котором важна не только физическая красота женщины, но и другие ценности Алехандра Мариса Родригес

Она также рассказала, что поддержание моложавой внешности в ее возрасте требует дисциплины. «Я прибегаю к интервальному голоданию, и это, кажется, очень помогает. Стараюсь есть только органические продукты — побольше овощей и фруктов — и пользуюсь качественными кремами для кожи», — раскрыла свой секрет Родригес.

Алехандра Мариса Родригес Фото: @alejandramarisa.rodriguez

Три раза в неделю она занимается спортом, но основными элементами ее режима являются бег и длительные прогулки. Впрочем, Родригес признает, что неувядающей красотой в большей степени обязана хорошей генетике.

Родригес решила поучаствовать в конкурсе «Мисс Аргентина» после изменения правил

Участие Родригес в конкурсе «Мисс Аргентина» стало возможным, когда в сентябре 2023-го устроители «Мисс Вселенная», под эгидой которого проводятся национальные состязания, отменили возрастной ценз.

С 1958 года участвовать в конкурсе могли исключительно незамужние девушки от 18 до 28 лет. По новым правилам конкурсантке достаточно быть совершеннолетней. «У красоты нет срока годности. Чтобы оставаться красивой, достаточно доверять себе и быть естественной», — прокомментировала это решение Родригес.

После появления новых правил многие женщин в возрасте решили побороться за звание самой красивой. Например, на конкурсе «Мисс Буэнос-Айрес» Родригес противостояла 72-летняя Айрис Амелия Алиото — учительница танцев, модель и актриса

А самой возрастной участницей «Мисс Доминиканская республика» стала 43-летняя мать двоих детей, фитнес-тренер Хэйди Круз.

Айрис Амелия Алиото Фото: @iris_amelia_alioto

Родригес подверглась критике со стороны активисток

Тем не менее на национальном конкурсе Родригес получила только титул «Лучшее лицо». В финале победительницей стала 29-летняя модель и актриса Магали Бенехам Корти из провинции Кордова.

После поражения на «Мисс Аргентина» Родригес сказала, что не рассчитывала победить, однако ей было интересно принять такой вызов. Она также заявила, что ее история «открыла двери для многих людей, которые раньше на подобное не отважились бы».

Алехандра Мариса Родригес на конкурсе «Мисс Буэнос-Айрес» Фото: Gustavo Garello / AP

Тем не менее у Родригес немедленно нашлись критики. В частности, аргентинская активистка Лала Паскинелли заявила, что моложавая внешность 60-летней участницы «способствует ощущению, что все женщины в 60 лет должны выглядеть свежо и молодо, как будто им 25». А если они выглядят иначе, то это из-за недостатка усилий.

