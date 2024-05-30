50-летнюю Кейт Мосс без штанов заметили на встрече с неизвестным мужчиной

Папарацци заметили британскую супермодель и актрису Кейт Мосс без штанов на встрече с неизвестным мужчиной. Соответствующие снимки приводит издание The Sun.

Знаменитость была запечатлена, когда она направлялась в кабаре, расположенное в западной части Лондона. Для мероприятия 50-летняя манекенщица выбрала облегающее черное боди с полупрозрачным верхом, надетое поверх сетчатых колготок. Также на ней было атласное пальто в тон.

На размещенных фото можно заметить, что она шла в кабаре с длинноволосым мужчиной. Он, в свою очередь, предпочел черные брюки, красную клетчатую рубашку, серые кроссовки и пальто.

Ранее Кейт Мосс была замечена в компании внука Боба Марли, ямайским музыкальным исполнителем Скипом Марли, который почти вдвое моложе ее.