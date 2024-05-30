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18:36, 30 мая 2024Ценности

51-летняя София Вергара призналась в желании сделать пластику

Актриса София Вергара призналась, что является большой поклонницей ботокса

Фото: Jesse Grant / Variety / Getty Images

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара призналась в желании сделать пластику. Соответствующее интервью появилось на сайте издания Allure.

51-летняя знаменитость объяснила, что если бы ее рабочий график не был таким плотным, она бы уже давно прибегла к хирургическим вмешательствам. «Я собираюсь сделать все возможные пластические операции, когда буду готова. В настоящий момент я не могу ничего сделать, поскольку постоянно нахожусь перед камерами», — заявила она.

Кроме того, звезда отметила, что является большой поклонницей ботокса, но в то же время не любит филлеры. «Я считаю, что филлеры полезны, когда вы очень молоды и хотите немного увеличить щеки или немного добавить губам объема. В 51 год они состарят вас», — пояснила собеседница издания.

Ранее София Вергара раскрыла секрет красоты. В интервью с журналистами актриса рассказала, что с возрастом стала придавать больше значения долгому сну.

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      Мария Винар
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