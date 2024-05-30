55-летняя Светлана Бондарчук примерила бикини перед камерой

55-летняя телеведущая Светлана Бондарчук примерила розовое бикини перед камерой

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук примерила откровенный наряд перед камерой во время отдыха в Турции. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость позировала в полный рост стоя на натянутой над водой бассейна тканью. При этом она предстала на кадре в ярко-розовом бикини, которое включало в себя топ с соединенными металлическим кольцом чашками и V-образные трусы.

Также бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука надела пляжный халат с оранжевым принтом и сделала маникюр в одной цветовой гамме с купальником.

В январе Светлана Бондарчук ответила на критику своей внешности в сети. Так, она отметила, что никогда не скрывала возраст и «не назначала себя королевой красоты».