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14:38, 30 мая 2024Россия

72-летней москвичке сломали нос из-за замечания о мусоре

В Москве соседи напали на 72-летнюю пенсионерку из-за замечания о мусоре

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В районе Отрадное в Москве соседи сломали нос 72-летней пенсионерке из-за замечания о мусоре. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, пожилая горожанка гуляла с внуком и обратила внимание, что на площадке между 6 и 7 этажами разбросан мусор. Женщина сочла нужным поговорить с соседями об этом.

Через некоторое время на бабушку напали, ее ударили по лицу. В больнице пенсионерке диагностировали перелом носа.

Москвичка написала заявление в полицию. Она заподозрила в нападении жильцов, в чьей квартире регулярно собираются сомнительные гости.

Ранее сообщалось, что во Владимире мигрант напал на пенсионерку и до смерти ее избил. Иностранца заключили под стражу. Материалы уголовного дела в отношении него были переданы в суд.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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