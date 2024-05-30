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12:02, 30 мая 2024Экономика

Актер Иван Краско переехал в квартиру к чужой семье

Актер Иван Краско переехал жить в квартиру к своей помощнице Дарье

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Народный артист России, 93-летний Иван Краско, переехал в квартиру своей помощницы Дарьи. О том, что актер стал жить с чужой семьей, сообщает MK.RU.

Дарья живет вместе с родителями, Краско в их квартире выделили отдельную комнату. Переехать актеру пришлось из-за того, что так помощнице удобнее за ним ухаживать. К тому же, свою долю в квартире на Фонтанке артист переписал на третью жену Наталью Вяль.

Дарья сообщила, что у артиста осталось примерно три процента бокового зрения, а центрального вообще нет. Поэтому ей приходится постоянно держать Краско за руку, а люди на улице обижаются, что он с ними не здоровается. При этом пожилой актер продолжает играть в спектаклях один раз в месяц.

«А дома его телефон молчит: друзья ему не звонят. По итогу он никому, кроме детей, не нужен. Ему каждый день звонят дочери: Юля из Польши и Марина из Нью-Йорка», — поделилась Дарья.

15 мая Краско резко стало плохо во время открытия кинофестиваля. Актер ехал в автомобиле на торжественное мероприятие «Виват Кино России», и его укачало. Ситуация отразилась на сердце, артист сильно переволновался.

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      Нина Ташевская
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