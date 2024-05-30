Аномальные холода предрекли 12 регионам России

Синоптик Вильфанд: в 12 регионах Урала и Сибири ожидаются аномальные холода

До конца недели в 12 регионах Урала и Сибири ожидаются аномальные холода. Температура воздуха будет на 7-11 градусов ниже климатической нормы, предрек научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Синоптик уточнил, что на севере Урала будет очень холодно и много снега. Температуры на 10 градусов ниже нормы прогнозируются в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

«И очень холодно до конца недели в самых густонаселенных районах Сибири: Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии. Там тоже на 7-11 градусов температура ниже нормы, от плюс 2 до минус 4 градусов в этих регионах», — добавил Вильфанд. Метеоролог уточнил, что заморозки сохранятся в Курганской, Свердловской, Челябинской областях и на юге Тюмени.

Ранее жителям Санкт-Петербурга пообещали рекордно теплую ночь. По словам синоптиков, температура воздуха ночью не опустится ниже 17 градусов Цельсия и может побить максимальный показатель 1979 года.