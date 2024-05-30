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14:21, 30 мая 2024Экономика

Рекордно теплую ночь пообещали жителям одного российского города

Синоптик Колесов: ночь на 31 мая в Санкт-Петербурге может стать рекордно теплой

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Ночь на 31 мая в Санкт-Петербурге может стать рекордно теплой. Новый температурный максимум пообещал жителям российского города главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, температура воздуха ночью не опустится ниже 17 градусов Цельсия и может побить рекорд 1979 года. Колесов подчеркнул, что ночь на 30 мая тоже стала рекордно теплой — был побит температурный максимум 1889 года. 135 лет назад воздух прогрелся до 16,6 градуса Цельсия, а в этом году — до 17,8 градуса Цельсия.

Синоптик добавил, что Петербург все еще находится под влиянием теплого и неустойчивого воздуха, который приносит жаркую погоду. При этом в городе есть вероятность кратковременных ливней с градом. В пятницу, 31 мая, осадков будет меньше, но температура воздуха будет выше обычного летнего уровня, заключил Колесов.

В Москве ночь на 29 мая оказалась самой теплой с начала года. В районе улицы Балчуг столбики термометров достигли отметки в 18,1 градуса. За пределами Садового кольца температура держалась на уровне 12-15 градусов.

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      Нина Ташевская
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