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15:06, 29 мая 2024Экономика

В Москве прошла самая теплая ночь с начала года

Синоптик Позднякова: ночь 29 мая оказалась самой теплой для Москвы с начала года

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Москвичи пережили самую теплую ночь с начала года. Об этом в своем Telegram-канале пишет специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ночью в среду, 29 мая, в центре столицы, в районе улицы Балчуг столбики термометров достигли отметки в 18,1 градуса. За пределами Садового кольца температура держалась на уровне 12-15 градусов. Как отмечает синоптик, показатель не превысил минимальный, зафиксированный 21 мая. На юго-востоке области наблюдалась более высокая температура, чем в западных районах, где было не выше 10 градусов тепла.

В ближайшие ночи температура будет повышаться на 2-3 градуса. Вскоре москвичи почувствуют ночную духоту.

Ранее столичных жителей предупредили о скором наступлении аномальной жары. К концу знойной недели температура воздуха будет превышать климатическую норму на 4-5 градусов. Днем 30 мая ожидается 27-29 градусов выше нуля. В выходные прогнозируются грозы и кратковременные дожди.

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      Виктория Клабукова
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