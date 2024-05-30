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15:31, 30 мая 2024Бывший СССР

Автор конституции Украины назвал нелегитимным президента страны Зеленского

Автор конституции Украины Табачник заявил о нелегитимности Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Автор Конституции Украины Дмитрий Табачник заявил, что президент страны Владимир Зеленский нелегитимен, передает РИА Новости.

«Зная нормы конституции, могу сказать, что, согласно 103-й статье конституции и разъяснению Конституционного суда (...), можно сказать, что после 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины», — заявил Табачник.

По его словам, другой трактовки, исходящей из норм конституции, быть не может: «Зеленский нелегитимный руководитель Украины, это четко исходит из норм конституции».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о продлении полномочий президента Украины, заявив, что единственной легитимной властью в стране являются Рада и ее спикер.

Он напомнил, что 111 статья Конституции Украины подразумевает передачу верховной власти в стране спикеру парламента, а украинская государственность основана на идее парламентской, а не президентской республики.

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      Валентин Карант
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