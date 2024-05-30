Автор конституции Украины назвал нелегитимным президента страны Зеленского
Автор Конституции Украины Дмитрий Табачник заявил, что президент страны Владимир Зеленский нелегитимен, передает РИА Новости.
«Зная нормы конституции, могу сказать, что, согласно 103-й статье конституции и разъяснению Конституционного суда (...), можно сказать, что после 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины», — заявил Табачник.
По его словам, другой трактовки, исходящей из норм конституции, быть не может: «Зеленский нелегитимный руководитель Украины, это четко исходит из норм конституции».
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о продлении полномочий президента Украины, заявив, что единственной легитимной властью в стране являются Рада и ее спикер.
Он напомнил, что 111 статья Конституции Украины подразумевает передачу верховной власти в стране спикеру парламента, а украинская государственность основана на идее парламентской, а не президентской республики.