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10:44, 30 мая 2024Экономика

Банки отметили высокий спрос россиян на наличные доллары

«Ъ»: банки отмечают высокий спрос на наличные доллары на фоне периода отпусков

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российские банки отмечают высокий спрос населения на наличные доллары несмотря на рост числа альтернативных валют для покупки. Об этом со ссылкой участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Так, например, Сбербанк начал продавать наличные таиландские баты, увеличив до 18 количество валют, доступных для покупки. Директор департамента «Занять и сберегать» Сергей Широков отмечает, что расширение списка — «процесс достаточно сложный, не быстрый». Он также указал, что интерес на наличные иностранные валюты в основном отмечается со стороны туристов, и спрос растет в период отпусков.

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Среди непривычных валют, продажа которых началась в 2022-2023 годах на фоне проблем с доступностью долларов и евро, пользуется популярностью дирхамы ОАЭ. Сбербанк продает около 20-30 миллионов дирхамов в месяц, а в Совкомбанке эта наличная валюта стала первой по обороту среди дружественных валют. Доступны в российских банках также турецкая лира и китайский юань.

Однако реальный спрос на такие валюты незначителен, и российские туристы предпочитают доллары, которые можно обменять в любой стране, объяснил зампредправления СДМ-банка Эдуард Лушин. Спрос на американскую валюту подтвердил и операционный директор Ингосстрах-банка Юрий Степкин.

Ранее в Центробанке рассказали, что российским банкам время от времени не хватает юаней для выдачи кредитов, потому что привлечение китайской валюты с конца прошлого года отстает от запросов заемщиков. В регуляторе отметили, что ситуация ухудшается, однако системных рисков пока не создает. В настоящее время банки могут полагаться на валютные свопы Банка России.

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