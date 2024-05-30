Белла Торн прикрыла обнаженную грудь ремнем на фото для журнала

Американская актриса и певица Белла Торн снялась для журнала Galore в откровенных образах. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из кадров экс-звезда Disney предстала топлес, частично прикрыв обнаженную грудь розовым ремнем бренда Laurel DeWitt с заклепками и стразами. При этом она распустила волосы, подвела верхние веки черными стрелками и нанесла на губы коричневую помаду.

Белла Торн Фото: @bellathorne

В то же время 26-летнюю знаменитость запечатлели в черном кожаном комбинезоне с глубоким декольте, оголяющем бюст без бра, а также в колготках в крупную сетку и платье-плаще.

В апреле американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон снялась обнаженной для обложки модного журнала Flaunt.