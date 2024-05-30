Беспилотники ВСУ пытались атаковать Краснодарский край

Минобороны России: силы ПВО сбили пять беспилотников над Краснодарским краем

Утром в четверг, 30 мая, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Краснодарский край. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Кубанью пять украинских беспилотников. Попытка атаки была предпринята около 7 утра по московскому времени.

Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о попытке атаки там не привели.

В ночь на четверг, 30 мая, Украина пыталась атаковать Россию оперативно-тактическими ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами. Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, восемь беспилотников — над Черным морем. Кроме того, огневые средства в Черном море уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.