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08:03, 30 мая 2024Россия

Беспилотники ВСУ пытались атаковать Краснодарский край

Минобороны России: силы ПВО сбили пять беспилотников над Краснодарским краем

Фото: Petrov Sergey / news.ru

Утром в четверг, 30 мая, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Краснодарский край. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Кубанью пять украинских беспилотников. Попытка атаки была предпринята около 7 утра по московскому времени.

Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о попытке атаки там не привели.

В ночь на четверг, 30 мая, Украина пыталась атаковать Россию оперативно-тактическими ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами. Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, восемь беспилотников — над Черным морем. Кроме того, огневые средства в Черном море уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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