Близкий друг Заворотнюк рассказал о ее самочувствии в последние годы жизни

Продюсер Яременко заявил, что Заворотнюк считала свой диагноз ошибкой

Близкий друг актрисы Анастасии Заворотнюк, продюсер и концертный директор Владимир Яременко рассказал о самочувствии звезды в последние годы жизни. Его слова приводит MK.RU.

Яременко отметил, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» считала свой диагноз ошибкой и до последнего надеялась вернуться к работе. «Когда ей поставили страшный диагноз, она поехала и отработала мероприятие. Она тогда сказала такую фразу: "Я в это не верю. Видимо, я устала, мне нужно отдохнуть". Она никогда не показывала, что ей плохо и у нее что-то болит», — вспомнил он.

Продюсер назвал Заворотнюк и болезни «несовместимыми вещами». По его словам, актриса верила, что с ней все будет хорошо. «Она говорила: "Наверное, нужно обратиться к другому доктор"». Директору своему постоянно твердила: "Марусь, смотри, у нас такие планы. Я не буду болеть, выбрасываем плохие мысли из головы, плохую энергию"», — рассказал Яременко.

Родные Заворотнюк в четверг, 30 мая, сообщили о ее смерти. Актриса умерла после продолжительной болезни: в 2019 году у нее диагностировали рак мозга.