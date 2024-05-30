Доктор Мясников раскрыл неочевидный признак диабета

Врач Мясников заявил, что долгое заживление ран свидетельствует о диабете

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что долгое заживление ран и ссадин свидетельствует о сахарном диабете. Выпуск передачи, в котором специалист раскрыл неочевидный признак этого недуга, доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рекомендовал диабетикам при получении ран или ссадин интенсивно снижать уровень сахара. «Не можешь контролировать [заживление], контролируй хотя бы в данный момент уже инсулином. Держи хотя бы две-три недели сахар пониженный», — призвал врач.

Помимо того, долгое заживление ран и ссадин может сигнализировать о венозной недостаточности, а также о снижении иммунитета, добавил Мясников.

Ранее врач и телеведущий Герман Гандельман назвал еще один неочевидный признак, который указывает на заболевание сахарным диабетом. Специалист заявил, что о недуге могут сигнализировать трещины на пятках.