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08:00, 30 мая 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл неочевидный признак диабета

Врач Мясников заявил, что долгое заживление ран свидетельствует о диабете

Фото: Nongasimo / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что долгое заживление ран и ссадин свидетельствует о сахарном диабете. Выпуск передачи, в котором специалист раскрыл неочевидный признак этого недуга, доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рекомендовал диабетикам при получении ран или ссадин интенсивно снижать уровень сахара. «Не можешь контролировать [заживление], контролируй хотя бы в данный момент уже инсулином. Держи хотя бы две-три недели сахар пониженный», — призвал врач.

Помимо того, долгое заживление ран и ссадин может сигнализировать о венозной недостаточности, а также о снижении иммунитета, добавил Мясников.

Ранее врач и телеведущий Герман Гандельман назвал еще один неочевидный признак, который указывает на заболевание сахарным диабетом. Специалист заявил, что о недуге могут сигнализировать трещины на пятках.

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      Олег Давыдов
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