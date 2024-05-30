Доллар в России подорожал

Курс доллара в России впервые за неделю превысил 90 рублей

Во время торгов на Московской бирже 30 мая доллар в России резко подорожал. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость американской валюты превысила 90 рублей впервые за неделю с 24 мая. На максимуме она поднималась до отметки в 90,01 рубля. На момент написания материала цена скорректировалась до уровня 89,87 рубля, прибавив с открытия площадки 36 копеек.

Евро с момента начала торгов также вырос в цене — курс прибавил с утра почти 51 копейку. На максимуме европейская валюта подорожала с 96,8 рубля до 97,4 рубля. Самый высокий уровень цен составил 97,57 рубля.

В то же время китайский юань дорожал не так стремительно — к 17:15 по московскому времени стоимость валюты приблизилась к отметке 12,36 рубля. С начала торгов она изменилась на 0,06 рубля.

Несмотря на рост числа альтернативных валют для покупки, российские банки заявили о высоком спросе у граждан на наличные доллары. По словам главы департамента «Занять и сберегать» Сергея Широкова, расширение списка — «процесс достаточно сложный, не быстрый». Он также указал, что интерес на наличные иностранные валюты в основном отмечается со стороны туристов, и спрос растет в период отпусков.