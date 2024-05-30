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10:40, 30 мая 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за продажу шпионских гаджетов

В Челябинске ФСБ задержала продававшего шпионские гаджеты россиянина

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Челябинске ФСБ задержала россиянина за продажу шпионских гаджетов. Об этом в четверг, 30 мая, сообщает Ura.ru.

По данным издания, обвиняемый приобрел в интернете шпионское оборудование в виде зажигалки, авторучки, наручных часов, автомобильных ключей-брелков, флеш-карт, плюшевой игрушки, блоков зарядных устройств. Гаджеты могли записывать как видео, так и аудио.

Мужчина попытался немедленно сбыть приобретенное оборудование с наценкой, но был задержан силовиками. Всего у него изъяли 44 гаджета.

Возбуждено дело о покушение на незаконный сбыт спецсредств для негласного получения информации.

В 2022 году в Перми ФСБ задержала 24-летнего россиянина за продажу шпионской ручки с наушником.

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      Владимир Седов
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