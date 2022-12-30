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16:41, 30 декабря 2022Силовые структуры

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за продажу шпионской ручки с микрофоном

В Перми ФСБ задержала 24-летнего россиянина за продажу шпионской ручки с наушником

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Перми сотрудники ФСБ задержали 24-летнего россиянина за продажу «шпионской» ручки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, молодой человек пытался продать ручку, оснащенную микрофоном и наушником, зная, что ее сбыт запрещен в России.

Фото: Следственное управление СКР по Пермскому краю

Преступление выявили сотрудники спецслужбы. В отношении пермяка возбудили дело по статье 138 («Незаконный оборот спецсредств, предназначенных для негласного получения информации») УК РФ.

27 октября сообщалось, что жителя Самары осудили на 1,5 года за продажу часов с видеокамерами и ручек с диктофонами.

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Елизавета Новикова
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